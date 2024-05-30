В Кремле оценили риски снижения турпотока на юг России

В Кремле не видят опасности снижения туристического потока в Крым и на Кубань на фоне участившихся атак дронами ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался. Собственно, там и в целом он круглогодично достаточно высокий. Поэтому сейчас мы такой опасности не видим", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов оценить риски снижения туристического потока на юг России в сезон отпусков.

Ранее Служба безопасности Украины вновь пригрозила атаками на Крымский мост, назвав его одной из своих "приоритетных целей". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.