В МИД РФ прокомментировали ноту Польши об ограничении передвижения дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша уведомила Россию об ограничениях на передвижения российских дипломатов с 1 июня. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД Польши сообщили посольству России об ограничениях в специальной ноте. При этом в документе не объясняются причины такого решения. От дипломатов требуют заблаговременно уведомлять власти Польши о планах выехать за пределы регионов, где находятся диппредставительства.

«На протяжении последних лет польская сторона целенаправленно создает ряд искусственных проблем нашему посольству, включая замораживание счетов, изъятие находившихся на них средств, массовую высылку сотрудников», - подчеркнула Захарова.

Она заявила, что Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве, а также консульств страны в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что российским дипломатам разрешат передвигаться только внутри Мазовецкого воеводства, а консулам - по регионам, в которых они находятся.

Сикорский подчеркивал, что меры не коснутся посла России и еще нескольких высокопоставленных дипломатов. Министр заявил, что Польша вводит такие ограничения, так как считает РФ причастной к «гибридной войне».

Летом 2023 года МИД РФ ввел уведомительный порядок передвижения британских дипломатов по территории России. В МИД назвали это ответом на «враждебные действия Лондона», в том числе на препятствия работе российских дипломатов в Британии.

Дипломатов обязали направлять уведомления как минимум за пять рабочих дней до планируемой поездки. Уведомление должно содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения, гостиницах. Требования не коснулись посла, советника-посланника, заведующего консульским отделом посольства в Москве и генерального консула в Екатеринбурге.