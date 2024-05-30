В Кремле заявили, что НАТО намеревается продолжать вести войну с Россией

США и страны НАТО собираются продолжать войну с Россией, что грозит им серьезными последствиями. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами он обратил внимание на нагнетание обстановки со стороны членов Североатлантического альянса и, в частности, США. По его словам, в последние дни ситуация выходит «на новый виток» напряженности. Это говорит о том, что западные государства намерены продолжать «войну в прямом и переносном смысле».

«Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности», — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что страны-члены НАТО продолжают провоцировать и Киев на «бессмысленный» конфликт с Россией.