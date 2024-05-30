В Кремле заявили, что НАТО намеревается продолжать вести войну с Россией

Разговоры внутри НАТО о возможных ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ — это сознательная эскалация конфликта и провоцирование Киева на его продолжение. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Страны Североатлантического альянса... в последние недели выходят на новый виток нагнетания напряженности и делают это сознательно. Мы слышим много воинственных заявлений. <...> Они всячески провоцируют Украину на продолжение войны, и сами намерены продолжать вести с нами войну в прямом и переносном смысле», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что подобная эскалация неизбежно приведет к последствиям.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. После этого на Западе начались дискуссии на тему оправданности такого шага, а Кремль предупредил страны НАТО о последствиях.