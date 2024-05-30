Президент Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Вечерняя Москва

«Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени, дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ», — сказал глава государства на встрече с мэром. RT на русском

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 г. в Урае (ХМАО). В 2001 году он с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция. В разные годы занимал различные посты в администрации Тюменского района, областном департаменте имущественных отношений и администрации Тюмени. В октябре 2018 года был назначен мэром Тюмени. Ura.Ru