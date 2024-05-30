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Глава Крыма дал совет украинским диверсантам

Отправлять на диверсии в Крыму следует лишь тех, кто заранее попрощался с близкими и составил завещание. Такой совет украинским диверсантам дал глава Крыма Сергей Аксенов, его слова опубликованы в видеоролике в его Telegram-канале.

Как заявил чиновник, успеха на полуострове диверсанты добиться не смогут и распрощаются с жизнью.

«Противнику ничего здесь не светит», — отметил Аксенов.

Известно, что террористические акты в Крыму планировались украинскими спецслужбами. Для их осуществления Главное управление разведки Министерства обороны Украины завербовали пять местных жителей.

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