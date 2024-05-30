Россия может «не простить» попытки Варшавы «лезть на рожон».

Любую «повозку» с польским оружием следует уничтожать на границе с Украиной.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил Виталий Милонов.

«Поляки могут говорить всё, что угодно. Слава богу, что поляки такие туповатые, что серьёзного оружия они не создали, которое могло бы принести нам серьёзный ущерб. Но я искренне надеюсь, что любая польская повозка, кибитка с ракетами будет уничтожаться на границе Польши и Украины. А если поляки будут дальше лезть на рожон, могут получить по носу. Ведь мы завоюем всё, что нужно, и хозяева Польши пойдут к нам на передовую и будут снова мириться, а поляков мы можем не простить. Скажем: «Ну что, а вам позорный угол! Сидите, грейтесь польским хворостом». Видите, лакеи и прислуга, они более злобные, чем господа. А поскольку роль современной Польши – это быть прислугой при Британии, ну, соответственно, они так себя и ведут. Не обращайте внимания».

Ранее министр обороны Цезарий Томчик заявил, что Варшава никак не ограничивает украинских военных в возможности использования польского оружия, в том числе для ударов по территории России.

Польша одобрила удары по России поставленным Украине оружием. Как на это отреагировала Москва?

В Кремле сообщили, что в курсе решения Польши относительно применения переданного ВСУ оружия.

«Мы видели это заявление. Собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления. Никаких секретов на этот счёт не было», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что «Украина имеет право», в том числе, атаковать «военные цели на территории России».