В МИД объяснили, почему талибов* могут исключить из списка террористов

Исключение правящего в Афганистане движения «Талибан»* (организация запрещена в России) из списка террористов направлено на их вовлечение в мировое сообщество. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. ТАСС

«Вся наша линия в отношении Афганистана остается без изменений. То предложение, о котором вы говорите, об исключении движения талибов из списков террористических организаций, оно направлено на то, чтобы создать условия для большего вовлечения этого движения в мировое общение», — сообщил он. Газета.Ru

Ранее директор второго департамента Азии министерства иностранных дел Российской Федерации Замир Кабулов заявил, что движение «Талибан» подтвердило участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Lenta.ru