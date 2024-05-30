Владимиру Зеленскому грозит большая личная опасность со стороны западных стран на фоне окончания срока легитимности украинского президента. Об этом в эфире «Соловьев.Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин. Газета.Ru

«Уязвимость самого Зеленского понятна, в логике принимаемых решений Запада — ему сейчас угрожает очень большая личная опасность», — убежден Пушилин. Lenta.ru

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно проводить глубокий анализ легитимности украинской власти. Путин отметил, что единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер. Российская газета