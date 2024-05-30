Министр подал в отставку после встречи с главой Крыма

Министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Крыма Сергей Донец подал в отставку после встречи с главой региона Сергеем Аксеновым. Об этом сам Аксенов сообщил в Telegram-канале.

По словам Аксенова, решение об увольнении Донца было принято им в «рамках плановой ротации кадров». Вместо Донца Аксенов назначил министром ЖКХ Максима Новика.

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Кроме того, сегодня, 30 мая, заявление на увольнение написал министр курортов и туризма республики Александр Волченко.