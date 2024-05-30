Ямпольская назначена главой совета фонда «Русский мир»

Советник президента России Владимира Путина Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир».

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Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить советника президента Российской Федерации Ямпольскую В.А. председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир», — говорится в документе.

Указ подписан президентом РФ. Он вступает в силу со дня подписания.

До этого момента Ямпольская занимала должность председателя комитета Государственной думы РФ по культуре.

14 мая Путин подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации главы государства. В том числе российский лидер сделал Ямпольскую одним из своих советников.

21 мая Государственная дума РФ провела пленарное заседание, в ходе которого приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутат Ямпольской. Соответствующее решение было принято в связи с ее письменным заявлением с соответствующей просьбой.