Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что уходит с поста главы региона и переходит на другую работу. Свое обращение к жителям ХМАО она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Приняла такое решение. Перехожу на другую работу», - заявила она.

Наталья Комарова поблагодарила жителей региона за поддержку, отметив, что ее команде удалось добиться того, что люди остаются и работают в ХМАО.

«Наша Югра – регион-лидер», - заявила она.

Ранее в отставку на фоне уголовного дела о халатности ушла мэр Кургана Елена Ситникова. Врио главы города стала Анастасия Аргышева, она покинула свой пост 27 апреля по собственному желанию. Должность врио главы города заняла Юлия Гурьянова. Она ушла в отставку через шесть дней после назначения.