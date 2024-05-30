$89.26+0.8296.89+0.65
Войти в почту

«Тонко и умно»: Эксперт оценил грамотные действия России по ситуации в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к протестующим противникам закона об иностранных агентах. Она призвала начать подготовку к парламентским выборам, которые состоятся осенью.

«Тонко и умно»: Эксперт о действиях России по ситуации в Грузии
© РИА Новости

По словам главы государства, предстоящее голосование станет референдумом. Народ сам определит — «ближе к Европе или к России».

Парламент Грузии во вторник, 28 мая, большинством голосов преодолел вето президента, наложенное на принятый закон об иноагентах. В США осудили это решение и пригрозили визовыми ограничениями и последствиями для евроинтеграции.

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов в интервью «Свободной Прессе» отметил, что грузинское правительство никогда не позиционировало себя как пророссийское. Но именно на это делает упор Запад.

«Спикер парламент заявил, что к 2030-му году страна будет в Евросоюзе. Но Зурабишвили и силы оппозиции пытаются изобразить правительство грузинской мечты как пророссийское, в частности, этим движением вокруг закона об иноагентах. Если сравнить этот текст с российским вариантом, турецким, французским, то, к примеру, последний намного жестче. Грузинский — очень либеральный. Парламент, кстати, допускал компромиссное решение, переговоры по тексту закона, но Зурабишвили сама не пошла на это», — пояснил собеседник издания.

Теперь Запад и США, в частности, начинают оказывать санкционное давление и грозятся «отключить Грузию от Европы». Но очевидно, что это наоборот выталкивает Тбилиси в сторону от самого Запада, уточнил политолог.

«На этом фоне и с учетом развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Грузией, создается перспектива для нормализации отношений в полном объеме. Москва, в принципе, поступает очень тонко и умно. Она просто-напросто начала работу с националистическими силами Грузии, которые не являются пророссийскими, но являются сторонниками суверенизации страны и многовекторной политики», — подчеркнул Тарасов.

Кроме этого, надо учитывать географическое положение Грузии, которая в такой ситуации может, наконец, начать полноценно использовать свой транзитный потенциал. Маленькая страна за счет торговли не только с Россией, а с Турцией, государствами Средней Азии вполне может существовать, пока западные силы вместе с президентом Зурабишвили сотрясают воздух.

Парламент Грузии преодолел вето Зурабишвили на закон об иноагентах

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили накануне сказал, что подпишет закон об иноагентах самостоятельно.

Политика
Шалва Папуашвили
Саломе Зурабишвили
ЕС
Мнения