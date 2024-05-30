«Тонко и умно»: Эксперт о действиях России по ситуации в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к протестующим противникам закона об иностранных агентах. Она призвала начать подготовку к парламентским выборам, которые состоятся осенью.

По словам главы государства, предстоящее голосование станет референдумом. Народ сам определит — «ближе к Европе или к России».

Парламент Грузии во вторник, 28 мая, большинством голосов преодолел вето президента, наложенное на принятый закон об иноагентах. В США осудили это решение и пригрозили визовыми ограничениями и последствиями для евроинтеграции.

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов в интервью «Свободной Прессе» отметил, что грузинское правительство никогда не позиционировало себя как пророссийское. Но именно на это делает упор Запад.

«Спикер парламент заявил, что к 2030-му году страна будет в Евросоюзе. Но Зурабишвили и силы оппозиции пытаются изобразить правительство грузинской мечты как пророссийское, в частности, этим движением вокруг закона об иноагентах. Если сравнить этот текст с российским вариантом, турецким, французским, то, к примеру, последний намного жестче. Грузинский — очень либеральный. Парламент, кстати, допускал компромиссное решение, переговоры по тексту закона, но Зурабишвили сама не пошла на это», — пояснил собеседник издания.

Теперь Запад и США, в частности, начинают оказывать санкционное давление и грозятся «отключить Грузию от Европы». Но очевидно, что это наоборот выталкивает Тбилиси в сторону от самого Запада, уточнил политолог.

«На этом фоне и с учетом развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Грузией, создается перспектива для нормализации отношений в полном объеме. Москва, в принципе, поступает очень тонко и умно. Она просто-напросто начала работу с националистическими силами Грузии, которые не являются пророссийскими, но являются сторонниками суверенизации страны и многовекторной политики», — подчеркнул Тарасов.

Кроме этого, надо учитывать географическое положение Грузии, которая в такой ситуации может, наконец, начать полноценно использовать свой транзитный потенциал. Маленькая страна за счет торговли не только с Россией, а с Турцией, государствами Средней Азии вполне может существовать, пока западные силы вместе с президентом Зурабишвили сотрясают воздух.

Парламент Грузии преодолел вето Зурабишвили на закон об иноагентах

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили накануне сказал, что подпишет закон об иноагентах самостоятельно.