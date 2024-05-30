Лавров назвал соучастника преступлений Киева

В России считают, что США стали соучастниками преступлений Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о ракетных ударах Киева по российским городам. По его словам, которые приводит РИА Новости, США и НАТО намерены нанести России стратегическое поражение, не беспокоясь о судьбе гражданского населения.

Министр напомнил, что в американской стратегии нацбезопасности Москва названа непосредственной угрозой.

«В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима», — сказал глава МИД.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Лавров заявил в ООН об агонии киевского режима

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил, что Вооруженные силы РФ начали уничтожать мосты на Украине с целью защитить Россию от атак ВСУ западным оружием. Он подчеркнул, что также российская армия наносит удары по украинским железным дорогам и узловым станциям, расположенным на границе с фронтом.