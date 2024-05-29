Захарова прокомментировала заявления о национализме в Казахстане

Высказывания о проявлениях национализма в Казахстане не являются официальной позицией России, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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Захарова ответила на вопрос про публикации в российских СМИ о проявлениях национализма в Казахстане. Она подчеркнула, что отношения Москвы и Астаны основаны на взаимном уважении суверенитета и независимости.

«Оценки касательно российско-казахстанских отношений не отражают официальную позицию Москвы и должны рассматриваться как личное мнение авторов», — заявила пресс-секретарь МИД. Дипломат добавила, что Россия поддерживает линию руководства Казахстана.

Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в развитие стратегического партнерства. Путин добавил, что дорожит товарищескими отношениями.