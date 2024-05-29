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Мишустин: Назначены кураторы новых национальных проектов

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о подготовке новых национальных проектов и заявил, что кабмин определил их кураторов.

Назначены кураторы новых национальных проектов
© РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова назначена куратором нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Современные технологии сбережения здоровья» и «Кадры», Дмитрий Чернышенко будет курировать нацпроекты «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», Марат Хуснуллин – нацпроект «Инфраструктура для жизни», сообщается в Telegram-канале правительства.

Куратором нацпроектов «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы» назначен Виталий Савельев, Александр Новак будет курировать нацпроекты «Эффективная и конкурентная экономика», «Атом и новые энергетические технологии», Дмитрий Патрушев – «Экологическое благополучие» и «Продовольственная безопасность».

Дмитрий Григоренко назначен куратором нацпроекта «Экономика данных», Денис Мантуров – «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Транспортная мобильность», «Перспективные космические технологии» и «Экспорт».

График стратегических сессий по подготовке нацпроектов будет одобрен до 30 мая, отметил Мишустин. Все новые нацпроекты должны быть утверждены и профинансированы до декабря, добавил он.

Ранее Путин назвал нацпроекты ядром бюджета развития России.

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