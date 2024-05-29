Россия осудила израильский удар по Рафаху и военные преступления Тель-Авива

Израиль должен перестать осуществлять военные преступления против палестинцев. Такое заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН сделала Анна Евстигнеева, зампостпреда России при ООН.

"В свою очередь мы также осуждаем авиаудар по лагерю ВПЛ (лагерь для внутренне перемещенных лиц - прим. автора) в Рафахе и призываем Западный Иерусалим положить конец этим военным преступлениям в отношении палестинского народа. Требуем от Израиля неукоснительного соблюдения положений международного гуманитарного права. Недопустимо нападение на персонал ООН и гуманитарщиков, работающих на земле", - отметила дипломат, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее парламент Турции в единогласном порядке принял документ, призывающий Совет Безопасности ООН срочно положить конец израильской операции в секторе Газа и изолировать еврейское государство. В свою очередь, постпред Китая при ООН Фу Цун во время общения с прессой заявил, что Пекин выступает с категорическим осуждением удара израильской армии по Рафаху, который был нанесен в ночь на понедельник.