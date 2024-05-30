Захарова рассказала о самых важных словах Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самыми важными слова российского президента Владимира Путина о необходимости для всех работать как на линии фронта.

Дипломат опубликовала в своем Telegram-канале отрывок выступления президента РФ на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета. В частности, Путин заявил, что чиновники должны чувствовать себя мобилизованными, надо понимать, какой исторический этап проходит Россия.

"А если мы это понимаем, то все, все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными, и только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим", - указал глава государства.

"Самые важные слова", - написала Захарова.