Путин: все чиновники должны чувствовать себя мобилизованными

Чиновники должны чувствовать себя мобилизованными, надо понимать, какой исторический этап проходит Россия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

"Я не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что: мы все понимаем, - во всяком случае все должны понимать, - в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все, все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными, и только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим", - указал глава государства.