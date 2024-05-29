Слуцкий оценил заявление Трампа о бомбежке Москвы

Если слова экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможной бомбардировке Москвы претворятся в действительность, это будет означать столкновение двух ядерных держав, грозящее перерасти в мировую войну. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Газета.Ru

По словам российского политика, высказывание Трампа — это предвыборная риторика с расчетом на американских избирателей. «Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приема в реальные шаги, это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну», — сказал Слуцкий. RT на русском

29 мая кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе одного из мероприятий по сбору средств допустил бомбардировку Москвы и Пекина в том случае, если бы во время его президентства Россия начала конфликт с Украиной, а Китай напал бы на Тайвань. Lenta.ru