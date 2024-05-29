Путин 30 мая вручит в Кремле госнаграды

Президент России Владимир Путин 30 мая вручит в Кремле государственные награды.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На связь с президентом выйдут семьи, в которых родители награждены орденом «Родительская слава» или мамы удостоены звания «Мать-героиня». Также в этот день в Екатерининском зале Кремля состоится церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в рамках мероприятия будут награждены различными почётными званиями, медалями и орденами военные, лётчики-космонавты, спортсмены, государственные деятели и т. д.

Ранее Путин подписал указ о награждении государственными наградами министров, которые работали в прежнем составе кабмина.