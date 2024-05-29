В Госдуме отреагировали на включение Панина* в реестр террористов

Включение Росфинмониторингом актера Алексея Панина в реестр террористов и экстремистов является справедливым решением, считает первый заместитель председателя комитеты Госдумы по культуре Александр Шолохов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что это было закономерной реакцией на его заявления. Парламентарий уточнил, что фильмы с участием актера подвергать цензуре не стоит, но следует упоминать о его статусе в титрах.

Решение включить Алексея Панина в реестр террористов и экстремистов — закономерное и справедливое. Цензуре же, думаю, фильмы с его участием нужно подвергать в том смысле, что в титрах необходимо указывать этот его заслуженный статус, — высказался депутат.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее также заявил, что Панин заслужил включение в реестр террористов. Он отметил, что у него просто «уехала кукуха». Продюсер уточнил, что не следит за больными людьми, потому что не хочет тратить драгоценное время на тех, кто не достоин внимания.

Телевизионный и кинорежиссер Олег Забугорский ранее рассказал, что Панин уже стал за границей очередной обедневшей звездой. По его словам, артист «доедает последний хрен без соли», и он такой не единственный. Некоторые звезды при этом, отметил Забугорский, устроились неплохо. Например, у певицы Аллы Пугачевой есть сбережения.

* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента