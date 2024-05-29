Путин заявил о необходимости скоординировать все нацпроекты до конца лета

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости скоординировать все национальные проекты до конца лета.

Соответствующее заявление он сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

«До конца лета [новые] национальные проекты должны быть составлены и скоординированы между собой», — заявил российский президент.

Ранее сообщалось, что Путин 29 мая проведёт заседание Совета по нацпроектам.