Народосбережение, укрепление здоровья людей и повышение их благосостояния - основные приоритеты политики России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в Кремле Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. ТАСС

Путин отнес к фундаментальным задачам властей повышение благополучия российских семей. Он упомянул новые возможности для того, чтобы каждый гражданин страны мог «максимально раскрыть свои способности и таланты», чтобы «добиться успехов». Газета.Ru

Кроме того, глава государства отнес к приоритетам развития страны повышение устойчивости экономики, создание комфортной и безопасной среды для жизни и улучшение экологической ситуации в городах и поселках. Говорит Москва