Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам

Власти должны работать постоянно и напряженно, как бойцы на передовой специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

"Мы все вместе, вот все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах - все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта", - сказал он, обращаясь к участникам встречи. "Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем", - подчеркнул Путин.

По его словам, именно на это следует ориентироваться, выстраивая цели, задачи и стиль работы сегодняшнего дня.