Путин подписал закон о предоставлении земли Героям РФ

В России расширят объем льгот на предоставление земельных участков Героям страны. Президент РФ Владимир Путин подписал закон на эту тему. Изменения вносятся в уже действющий закон "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" в части расширения льгот.

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Как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ предоставит возможность передавать по наследству право на получение земельного участка супругам, детям и родителям Героев и полных кавалеров ордена Славы.

"Сегодня воспользоваться этим правом Герои могут только лично, иначе льгота сгорает. Это несправедливо по отношению к близким тех, кто, защищая нашу Родину, отдал за нее свою жизнь", - считает спикер.

Он также уточнил, что участки будут предоставляться в собственность бесплатно и вне очереди.

Ранее законопроект был доработан по итогам встречи Владимира Путина с членами семей погибших участников СВО, пояснил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"В нем сохранено право на земельный участок за членами семьи Героя, удостоенного звания посмертно, и предусмотрены льготы, аналогичные льготам для членов семей Героев, которые получили звание при жизни", - заявил парламентарий.

Как уточнил "РГ" член Комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, размер такого участка будет устанавливаться региональными нормами, но не должен быть менее чем 20 соток в городах и поселках городского типа и 40 соток в сельской местности. По его словам, такой участок может быть использован под любые цели - от индивидуального жилищного строительства до ведения личного подсобного хозяйства.