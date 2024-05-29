Путин поблагодарил Мирзиеева за оказанное гостеприимство

Президент России Владимир Путин выразил искреннюю признательность за прием, оказанный российской делегации в Узбекистане. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Шавкат Миромонович, хотел бы выразить вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан", - говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что проведенные переговоры будут содействовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений, стратегическому партнерству и союзничеству. А достигнутые договоренности, по словам Путина, открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на различных направлениях.