МИД РФ прокомментировал обыски в Европарламенте

Обыски, которые прошли в офисах Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе и Страсбурге, связаны не с влиянием России, а с предвыборными манипуляциями. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на публикацию журнала Der Spiegel, в которой сообщалось о том, что в зданиях Европарламента прошли обыски по делу о предполагаемом "влиянии России".

"Искали влияние?" - спросите вы. Нет, просто в сообществе либеральных демократий электоральный цикл - июньские выборы в Европарламент. И проходят они в полном соответствии с несуществующими стандартами БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - прим. ТАСС)", - отметила Захарова.

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисах Европейского парламента из-за скандала вокруг новостного портала Voice of Europe и якобы "влияния" России.