В Госдуме осудили Трампа за слова о бомбежке Москвы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru удивился словам бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он бы разбомбил Москву, если бы находился у власти в начале специальной военной операции на Украине. Как уточнил парламентарий, многие политики на Западе и в США делают порой абсурдные и противоречивые заявления. По словам депутата, остается только разводить руками.

© The White House/Shealah Craighead

Мы не перестаем удивляться абсурдности и противоречивым заявлениям многих политиков. Поэтому иногда удивляешься таким заявлениям. Остается только разводить руками, — отреагировал Чепа.

Трамп ранее заявил, что, если бы находился у власти в США, когда Россия начала СВО, он бы силой ответил на это решение. Он отметил, что в таком случае «разбомбил» бы Москву. По его словам, аналогичным образом он поступил бы, если Китай принял бы решение о военной операции на Тайване.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что США продолжают придерживаться позиции о запрете применения американского оружия украинскими военными при ударах по территории России. По его словам, Белый дом не поощряет действий Киева в этом вопросе.