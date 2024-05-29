Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных

Президент России Владимир Путин подписал закон о немедленном освобождении осужденного с тяжелым заболеванием из мест лишения свободы при наличии постановления суда, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Закон направлен на гуманизацию системы ФСИН.

В марте законопроект в первом чтении приняла Государственная дума. Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в УПК РФ предложили внести дополнения, поскольку действующее законодательство не полностью отвечает российской Конституции, так как подобное постановление судьи может быть обжаловано в течение 15 дней, из-за чего осужденные продолжают находиться под стражей.