ГД разрешила приставам в некоторых случаях применять силу и оружие

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.

Документ был внесен в Думу правительством в апреле, поправками дополняется закон "Об органах принудительного исполнения РФ". Действующие нормы позволяют применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Нововведение предусматривает, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в ряде установленных законом случаев. При этом они будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к таким действиям.

Согласно документу, все судебные приставы должны будут предупредить о намерении применить силу, оружие и спецсредства, а также предоставить гражданам достаточно времени для выполнения требований. Приставы также будут обязаны обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения. Устанавливается, что обо всех случаях применения силы, спецсредств и оружия пристав обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю и в течение суток представить соответствующий рапорт. При этом в случае причинения гражданину ранения или в случае его смерти уведомление также в течение 24 часов должно быть направлено прокурору.

Документ устанавливает, что приставам запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, а также если из-за этого могут пострадать случайные лица. При этом применение силы, спецсредств и оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц. При этом устанавливается, что пристав не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при применении силы, спецсредств или оружия, если они применялись на законных основаниях.

Виды спецсредств

В законе также предлагается прописать виды спецсредств, которые разрешены приставам для применения. Так, к ним относятся резиновые палки, наручники, а также аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, и электрошоковые устройства. Такие средства могут применяться приставами для отражения нападения на судей, участников судебного процесса, свидетелей и граждан, а также на должностных лиц органов принудительного исполнения. Кроме того, их также можно будет применять для пресечения сопротивления, оказываемого судебному приставу, или нападения на него, и для задержания лица, совершающего преступление против жизни, здоровья или собственности. Применение спецсредств также разрешается для принудительного привода лиц в суд, доставки задержанных в ОВД, а также при необходимости препроводить иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению из РФ, в спецучреждения.

При этом спецсредства запрещается применять в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также "женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, <…>, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудников органов принудительного исполнения". Кроме того, в законе прописывается, что при применении приставами резиновых палок "не допускается нанесение человеку ударов по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца".

Право применять огнестрельное оружие

Согласно документу, все судебные приставы могут применять огнестрельное оружие для защиты судей, участников судебного процесса, свидетелей, граждан, а также для отражения насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников органов принудительного исполнения. Применение оружия также разрешается для пресечения побега из-под стражи, попыток завладения оружием и для отражения группового или вооруженного нападения на суд, судебные помещения и на здания органов принудительного исполнения. Судебные приставы смогут применять огнестрельное оружие для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, если иначе его задержать невозможно.

На всех приставов распространяется действующая сегодня норма о том, что до применения огнестрельного оружия на поражение оно может быть использовано для предупредительного выстрела. При этом закон дополняется нормой о запрете выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних "за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудников органов принудительного исполнения". Уточняется, что вооруженными считаются сопротивление и нападение, совершаемые с оружием любого вида или предметов, "конструктивно схожих с настоящим оружием или внешне неотличимых от него, либо предметов, веществ и механизмов, при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть".