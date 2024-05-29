В Госдуме высказались о расследовании ЕСПЧ пыток россиянина на Украине

Не стоит обольщаться из-за расследования Европейского суда по правам человека по факту пыток россиянина на Украине, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что бывшие партнеры России на Западе еще успеют продемонстрировать свое двоедушие. По словам парламентария, это стало привычным поведением стран Европы.

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Обольщаться не стоит. Нет сомнений, что наши бывшие партнеры на Западе еще не раз продемонстрируют свое двоедушие, которое стало привычным за последние годы, — высказался Толмачев.

При этом депутат уточнил, что Запад постепенно начинает избавляться от «украинской слепоты». По его словам, можно только поприветствовать расследование ЕСПЧ и рассчитывать на справедливый исход. Парламентарий также выразил надежду, что когда-нибудь все преступники на Украине и их пособники будут наказаны.

В Европе все больше тех, кто избавляется от «украинской слепоты». Верю, что пройдет время и все неонацисты и их пособники ответят за свои преступления. Но расследование по факту издевательств над нашим воином могу только приветствовать и надеяться на его справедливый итог, — добавил Толмачев.

ЕСПЧ ранее инициировал расследование в отношении Украины в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. По словам донецкого правозащитника Ирины Вихоревой, инстанция дала время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции, чем сейчас и занимается адвокат.