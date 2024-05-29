Новый секретарь Государственного Совета: что известно об Алексее Дюмине
Указом президента России Владимира Путина его помощник Алексей Дюмин был назначен секретарем Государственного совета. «Вечерняя Москва» узнала подробности биографии бывшего губернатора Тульской области.
Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика. В период с 1994 по 1996 год работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России. Свой путь в политике Дюмин начинал со службы в Федеральной службе охраны РФ. Кроме того, он работал в подразделении, которое обеспечивает связь первых лиц государства, в том числе вел трудовую деятельность с первым президентом России Борисом Ельциным и экс-премьером Виктором Черномырдиным. Дюмин сопровождал их в поездках по стране и за рубеж.
В 1999 году он вошел в группу личной охраны Владимира Путина, который тогда был премьер-министром. Также экс-губернатор служил в охране Путина во время его первых двух президентских сроков, а также в годы, когда тот возглавлял правительство.
В 2013 году Дюмина назначили заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Он командовал Силами специальных операций Вооруженных сил России. В 2015 году Дюмин был начальником главного штата — первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. С 24 декабря 2015 года по 2 февраля 2016 года Дюмин находился на посту заместителя министра обороны России. С 2016 года он занимал должность губернатора Тульской области.
Дюмин является кандидатом политических наук, имеет звание генерал-полковника и героя Российской Федерации, входит в президиум Госсовета России. С декабря 2020 года он — председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».
Путин 14 мая назначил Алексея Дюмина своим помощником. Подписав указ, российский лидер автоматически снял его с предыдущей должности. Прощаясь с регионом, Дюмин едва не заплакал после слов «Тула навсегда останется в моем сердце».