Новый секретарь Государственного Совета: что известно об Алексее Дюмине

Указом президента России Владимира Путина его помощник Алексей Дюмин был назначен секретарем Государственного совета. «Вечерняя Москва» узнала подробности биографии бывшего губернатора Тульской области.

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Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика. В период с 1994 по 1996 год работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России. Свой путь в политике Дюмин начинал со службы в Федеральной службе охраны РФ. Кроме того, он работал в подразделении, которое обеспечивает связь первых лиц государства, в том числе вел трудовую деятельность с первым президентом России Борисом Ельциным и экс-премьером Виктором Черномырдиным. Дюмин сопровождал их в поездках по стране и за рубеж.

В 1999 году он вошел в группу личной охраны Владимира Путина, который тогда был премьер-министром. Также экс-губернатор служил в охране Путина во время его первых двух президентских сроков, а также в годы, когда тот возглавлял правительство.

В 2013 году Дюмина назначили заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Он командовал Силами специальных операций Вооруженных сил России. В 2015 году Дюмин был начальником главного штата — первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. С 24 декабря 2015 года по 2 февраля 2016 года Дюмин находился на посту заместителя министра обороны России. С 2016 года он занимал должность губернатора Тульской области.

Дюмин является кандидатом политических наук, имеет звание генерал-полковника и героя Российской Федерации, входит в президиум Госсовета России. С декабря 2020 года он — председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

Путин 14 мая назначил Алексея Дюмина своим помощником. Подписав указ, российский лидер автоматически снял его с предыдущей должности. Прощаясь с регионом, Дюмин едва не заплакал после слов «Тула навсегда останется в моем сердце».