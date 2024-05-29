В Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России

В Кремле не вызвало удивления заявление замминистра обороны Польши Цезария Томчика о том, что Варшава разрешила Киеву применять поставляемое оружие для ударов по объектам в РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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29 мая Томчик заявил, что польские власти разрешили Вооруженным силами Украины (ВСУ) использовать поставленное Украине оружие для ударов по территории России. Он подчеркнул, что у Киева нет ограничений на его применение.

«Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было», — прокомментировал эти слова Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва уже неоднократно говорила о последствиях в случае ударов ВСУ западным оружием по территории РФ. Он напомнил, что накануне об этом во время общения с прессой в Ташкенте заявлял и президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что представители стран НАТО, особенно в Европе, «должны отдавать себе отчет, с чем они играют».