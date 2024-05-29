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В Кремле прокомментировали назначение Дюмина секретарем Госсовета

Назначение помощника президента России Алексея Дюмина секретарем Госсовета РФ вместо советника Игоря Левитина связано с процессом ротации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Lenta.ru

По его словам, Дюмин в качестве секретаря Госсовета будет решать вопросы его функционирования. «Это очень много функций, связанных с функционированием этого органа», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие задачи президент ставит перед Дюминым в качестве секретаря Госсовета. ТАСС

«Левитин будет продолжать участвовать. Он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же был он секретарем. Это много функций связанных с работой этого органа», — добавил Песков. Ura.Ru

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