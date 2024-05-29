Песков: в Кремле ведутся дискуссии, как называть Зеленского

Кремль обсуждает варианты, как теперь называть главу Украины Владимира Зеленского, чей президентский срок закончился. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Сейчас ведутся дискуссии, как раз об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Существуют разные точки зрения. Но в любом случае это тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Президентский срок Зеленского закончился еще 20 мая. Выборов не было, так как глава Украины продлил военное положение. В Киеве считают, что Зеленский остается «законным президентом» до новых выборов. Однако согласно международным договорам он перестал быть легитимным.