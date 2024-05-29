Лавров: Запад в начале 2000-х годов решил, что Россия у него "в кармане"

Западные страны в начале 2000-х годов были уверены, что Россия у них "в кармане". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами иностранных дипмиссий по теме урегулирования конфликта на Украине.

"Запад решил, что Россия у него в кармане", - сказал министр.

Он отметил, что данное мнение еще долго доминировало у западных представителей.

"Поэтому, когда Россия в 2000-м году, после первого избрания на должность президента Владимира Путина, стала возвращать свое достоинство, свои права на законное место, которое ей по праву должно было принадлежать на международной арене, Соединенные Штаты поначалу это всерьез не восприняли, - продолжил он. - Они думали, что это какие-то отдельные проявления национального характера, тем более что в нулевые годы Россия, выступая за уважение своих собственных прав, отстаивала эти права на международной арене исключительно через предложения сотрудничества, равноправных договоренностей, и примеров тому множество".

Лавров напомнил, что Россия создала разветвленную систему взаимодействия с Евросоюзом. Он указал, что по этому вопросу "было много созидательных, перспективных, прогрессивных идей".

Как подчеркнул глава МИД РФ, в настоящее время события в мире "происходят от желания США во главе коллективного Запада ни в коем случае не упустить свою гегемонию на международной арене". При этом, отметил Лавров, Западу становится все труднее это делать, потому что "поднимаются мощные экономические гиганты" на Евразийском континенте, в Африке и Латинской Америке.