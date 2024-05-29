Атрибуты политической и правовой системы на Украине есть и они должны функционировать, но закон в стране, «что дышло». Об этом рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

Президент России Владимир Путин накануне отметил, что следует провести глубокий анализ по вопросу о легитимности украинской власти. По его словам, Конституция Украины предусматривает при военном положении передачу полномочий верховной власти спикеру парламента. Таким образом, предварительно легитимной властью на Украине является парламент и спикер, констатировал он.

Песков: РФ воспринимает действия ЕС по Украине как враждебные

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что атрибуты правовой системы на Украине есть.

«Атрибуты этой системы есть, и они должны функционировать, то есть они должны давать свое какое-то заключение, свой вердикт. Тем более, что президент обратил внимание на определенные противоречия», - заявил Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина.

Официальный представитель Кремля также констатировал, что на Украине закон уже давно, «что дышло». Однако сейчас ситуация такова, что «не терпит отсутствия юридической квалификации», заявил он.