Рябков: Россия против использования оружия в космосе

Россия не одобряет использование космоса для ведения боевых действий. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

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Рябков дал соответствующий комментарий в ответ на вопрос журналистов о возможности стран НАТО использования средств космической разведки для помощи Украине. По его словам, российская сторона занялась изучением возможных контрмер на попытки США и НАТО превратить космос в арену силового противостояния.

«Мы категорически против применения оружия из космоса, в космосе, включая цели в космосе», - подчеркнул Рябков.

Он также заявил о планах России коррелировать вопрос о ракетах средней и меньшей дальности с действиями стран НАТО.

Как заявил ранее Рябков, обвинения США в том, что Россия вывела на околоземную орбиту противоспутниковый аппарат, — вброс. Дипломат уточнил, что Россия с другими странами выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств.