Рябков: ядерные учения РФ и Белоруссии не нарушают ДНЯО

Ядерные учения, проводимые Россией и Белоруссией, не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от учений стран - членов Североатлантического альянса. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Поскольку мы и Белоруссия являемся составными частями Союзного государства, у нас общий периметр обеспечения военной безопасности - это раз. Второе - у нас отличающиеся от натовских протоколы и практики в этой сфере, поэтому конкретно при проведении тренировочных мероприятий с задействованием компонента НСЯО (нестратегическое ядерное оружие - прим. ТАСС) нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия не происходит, в отличие от мероприятий в рамках программы совместных ядерных миссий Nuclear sharing, которые, кстати, сейчас вновь на слуху, поскольку рьяные атлантисты, особенно в Восточной Европе, хотели бы подключения своих стран к этой программе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.