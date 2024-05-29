Украинские власти многократно извращали законодательство своей страны, тем не менее, нынешняя ситуация вокруг полномочий президента Владимира Зеленского обязательно требует юридической квалификации, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Атрибуты этой системы есть, и они должны функционировать. То есть они должны давать какое-то заключение, свой вердикт", - указал он в ответ на вопрос, есть ли вообще на Украине политическая и правовая системы.

Песков напомнил высказывания президента РФ Владимира Путина, который указал на определенные противоречия в Киеве.

Представитель Кремля также констатировал, что украинские власти "неоднократно посягали" на законы.