Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о разрешении Киеву наносить удары по территории РФ не представляет из себя ничего нового, западные страны и так об этом говорят. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. ТАСС

«Такое заявление — это не его наработка. Оно буквально повторяется всеми: британцами, НАТО, конечно, [генсек Йенс] Столтенберг говорит об этом, польские политические персонажи, про Прибалтику не говорю, там вообще началась какая-то истерика», — заявила Захарова. News.ru

Ранее Макрон выступил с очередным воинственным заявлением в адрес России. На этот раз французский лидер предложил разрешить киевскому режиму наносить удары по военным объектам на территории РФ из западного оружия. ТК «Звезда»