Москалькова: обмены пленными с Украиной приостановлены

Обмен пленными между Россией и Украиной приостановлены на несколько месяцев из-за необоснованных требований украинской стороны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Деловая газета «Взгляд»

«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые, надуманные требования, обмены приостановлены», — сообщила она. Газета.Ru

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что пленные украинские военнослужащие просят не включать их в обменные списки. RT на русском