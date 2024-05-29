Захарова ответила на заявление Макрона, допустившего удары ВСУ по территории РФ

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о разрешении Киеву наносить удары по территории РФ не представляет из себя ничего нового, западные страны и так об этом говорят. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Такое заявление - это не его наработка. Оно буквально повторяется всеми: британцами, НАТО, конечно, [генсек Йенс] Столтенберг говорит об этом, польские политические персонажи, про Прибалтику не говорю, там вообще началась какая-то истерика", - отметила дипломат. "То тут, то там такие идеи раздаются, - добавила Захарова. - Про Штаты тоже упоминать не буду, прошитая русофобия команды [президента США Джо] Байдена хорошо известна".

Ранее Макрон выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием.