Российский сенатор рассказал о провале Зеленского

Изначальный замысел конференции по Украине в Швейцарии провалился, потому что лидеры многих стран отказались участвовать в мероприятии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

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Он отметил, что из 160 государств, которых пригласили на саммит, согласились участвовать лишь около 70. При этом из них большая часть собирается отправить наблюдателей невысокого ранга, обратил внимание политик.

Пушков напомнил, что в конференции не будут участвовать президент США Джо Байден, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин. Это означает, что затею с общей платформы по решению кризиса, которая объединила бы Запад и Юг, в Швейцарии не примут.

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Российский сенатор считает, что большинство приглашенных не считают подход Запада к решению конфликта на Украине нереалистичным, а конференцию — лишенной смысла.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал не очень сильным решение главы администрации США Джо Байдена пропустить мирный саммит в Швейцарии.