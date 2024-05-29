Президент РФ Владимир Путин назначил секретарем Госсовета России Алексея Дюмина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В середине мая Путин освободил Дюмина от должности губернатора Тульской области и назначил его своим помощником. Дюмин возглавлял Тульскую область с февраля 2016 года.

Ранее должность секретаря Госсовета занимал Игорь Левитин. В середине мая он получил пост спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

Госсовет России существует с 2000 года. Цель его работы - помогать президенту в организации взаимодействия органов власти. На заседаниях Госсовета обсуждаются вопросы государственного строительства, основные направления внутренней и внешней политики России, проекты бюджета и кадровая политика.