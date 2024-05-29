В Кремле уточнили, состоится ли Прямая линия с Путиным в 2024 году

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность. Об этом в среду, 29 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Прямая линия остается как формат на повестке дня, — ответил представитель Кремля на вопрос о том, планируется ли проведение традиционной прямой линии в 2024 году.

С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и четыре — в качестве премьер-министра, передает ТАСС.

Специальная военная операция, жилищно-коммунальные вопросы, социальная поддержка, спорт, мировая политика, искусственный интеллект — пресс-конференция и «Прямая линия» президента России Владимира Путина в декабре 2023 года продлились 4 часа 4 минуты, за это время он ответил на 67 вопросов журналистов и жителей страны. Главные темы мероприятия — в материале «Вечерней Москвы».

Раскрыты критерии выбора вопросов для Путина на прямой линии

Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавирусной инфекции.