Какие законы вступают в силу в июне 2024 года

В июне 2024 года россиян ожидает ряд важных изменений. Маркировка сигарет и вейпов станет цифровой, разработка программ будет отсертифицирована по новым принципам, а также изменятся правила допуска туристов на сложные маршруты - последние теперь будут классифицированы по степени сложности.

Маркировка сигарет и вейпов станет цифровой

С 1 июня табачная отрасль переходит на "цифровой акциз". Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс. По ним для маркировки табачной и никотиносодержащей продукции будут использоваться учетно-контрольные специальные марки. Это средства идентификации с уникальным QR-кодом, который будет наносится на пачку. Они должны исключить возможность подделки и повторного использования.

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Кроме того, при расчете налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию приоритет будут отдавать данным информационной системы мониторинга (ГИС МТ, система цифровой маркировки). Если размер налоговой базы, который укажет налогоплательщик, окажется меньше объема проданного товара по данным ГИС МТ, налоговая база будет определяться на основе данных системы маркировки.

О продаже каждой бутылки (или банки) пива продавцы должны будут отчитываться

С 1 июня при продаже пива и слабоалкогольных напитков в ПЭТ-таре, стеклянной бутылке или алюминиевой банке кассир должен считывать DataMatrix-коды и с помощью онлайн-кассы отправлять данные в информационную систему мониторинга (ГИС МТ, система цифровой маркировки) о выводе из оборота.

Требование распространяется не только на розничные магазины, но и общепит. Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков вводится в России поэтапно с 1 марта 2023 года. Так государство борется с нелегальной продукцией.

В России ужесточается контроль за прохождением туристами сложных маршрутов

С июня меняются правила допуска туристов на сложные маршруты. Компании будут обязаны классифицировать их по степени сложности. Сопровождающие людей на таких маршрутах инструкторы-проводники - пройти аттестацию по новым правилам и помимо этого обязаны уведомлять о выходе на маршрут и возвращении группы территориальные органы МЧС, органы регионального контроля и организации, которые их аттестовали. До этого уведомительная система имела рекомендательный характер. В итоге на опасных маршрутах не редко оказывались незарегистрированные группы, спасателям было сложно определить их местонахождение, если они попадали в беду.

Разработку программ отсертифицируют по-новому

С 1 июня начинают действовать правила проведения сертификации процессов безопасной разработки программного обеспечения средств защиты информации.

Сейчас разработчики софта сертифицируют каждый новый релиз продукта - направляют его в аккредитованную ФСТЭК лабораторию, которая проверяет продукт на соответствие функциональным требованиям и практикам безопасной разработки.

В среднем этот процесс занимает от трех месяцев до полугода. Но в современном мире разработчикам важно выпускать релизы быстро - например, в продукте обнаружилась уязвимость и вендор должен оперативно выпустить исправление и эту уязвимость закрыть. И в этом случае обновленную версию с закрытой уязвимостью нужно сертифицировать дополнительно, потому что это уже отдельный релиз. Существуют упрощенные процедуры "досертификации" для таких случаев, но они все равно требуют времени.

Женщины-заключенные с маленькими детьми смогут раньше освободиться

Поправки в Уголовный кодекс смягчили положение осужденных матерей, отбывающих лишение свободы. Заключенные женщины, у которых есть дети в возрасте до четырех лет, смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Соответствующий закон вступает в силу 10 июня.

Согласно новым нормам, неотбытая часть наказания заменяется более мягким его видом для женщин, осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести. Условие - наличие детей в возрасте до четырех лет, находящихся в доме ребенка исправительного учреждения.