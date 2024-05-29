"Невозможно заставить": Антонов высказался по поводу санкций против РФ

Никакие санкции и эмбарго не смогут сломать российскую экономику. Так посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал во вторник журналистам заявления Белого дома о потенциальном торговом эмбарго в отношении России.

"Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути", - отметил руководитель российской дипмиссии.

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Антонов также отметил, что Соединенные Штаты и их союзники окажутся в проигрыше от американских санкций, Вашингтон мало думает об экономических интересах европейских стран.