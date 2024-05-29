Путин провел встречу с главой Ингушетии Калиматовым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Руководитель республики доложил главе государства о строительстве и ремонте школ, детских садов и больниц. Помимо этого, он рассказал о проектах в сфере промышленности и мерах, направленных на увеличение инвестиционной привлекательности республики, сообщили в Кремле.

Ранее Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели встречу в резиденции «Куксарой» в Ташкенте. Глава российского государства приехал в республику 26 мая.

23 мая в Кремле начались переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. В ходе обсуждений лидеры стран поговорят о перспективах двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Во время встречи у короля возникли проблемы с микрофоном для синхронного перевода и Путин помог разрешить ситуацию.

24 мая Мещанский суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова. Его обвиняют в хищении около двух миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества.